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23 минуты назад

Цены на газ в Европе рухнули на 16%

Елена Прошина

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

К 18:00 вторника цены на газ в Европе резко рухнули до 1090,5 долларов за тысячу кубометров или 107,355 евро мегаватт в час. Таким образом стоимость топлива в Евросоюзе за сутки рухнула почти на 16%. Однако к 18:30 цены на газ снова вернулись к показателю в 1150 долларов за тысячу кубометров.

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Стоит отметить, что последний раз стоимость топлива в ЕС опускалась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров 15 июня.

Предполагается, что снижение цены на газ произошло на фоне приближения запасов топлива в хранилищах стран Европы к максимум, установления теплой погоды, возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии и представления нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом.

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