Цены на газ в Европе рухнули на 16%

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Европе упала ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

К 18:00 вторника цены на газ в Европе резко рухнули до 1090,5 долларов за тысячу кубометров или 107,355 евро мегаватт в час. Таким образом стоимость топлива в Евросоюзе за сутки рухнула почти на 16%. Однако к 18:30 цены на газ снова вернулись к показателю в 1150 долларов за тысячу кубометров.

Стоит отметить, что последний раз стоимость топлива в ЕС опускалась ниже 1100 долларов за тысячу кубометров 15 июня.