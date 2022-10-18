Премьер Саксонии считает, что ФРГ должна покупать энергоносители у РФ

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что после окончания конфликта на Украине Германия должна будет покупать энергоносители у России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Кроме того, политик поделился ожиданиями от будущей встречи премьер-министров земель и министров энергетики в Ганновере. Он считает, что на конференции будут обсуждать тему сдерживания цен на газ. Также, по словам Кречмера, необходимо будет уточнить, что с арабскими странами будут заключены контракты по поставкам газа на достаточные объемы.