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19 минут назад

Премьер Саксонии считает, что ФРГ необходимо покупать энергоносители у России

Елена Прошина

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что после окончания конфликта на Украине Германия должна будет покупать энергоносители у России. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Премьер Саксонии считает, что ФРГ должна покупать энергоносители у РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«После окончания этого конфликта мы вновь хотим иметь поставки сырья из России», – сказал Кречмер.

Кроме того, политик поделился ожиданиями от будущей встречи премьер-министров земель и министров энергетики в Ганновере. Он считает, что на конференции будут обсуждать тему сдерживания цен на газ. Также, по словам Кречмера, необходимо будет уточнить, что с арабскими странами будут заключены контракты по поставкам газа на достаточные объемы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал отключение всех АЭС и выход ФРГ из атомной энергетики.

Рынки,Михаэль Кречмер,Олаф Шольц,
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