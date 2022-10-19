Европейская страна резко сократила закупки газа из России

С начала февраля 2022 года Словакия смогла значительно сократить зависимость от российского газа, заявила президент страны Зузана Чапутова, выступая в Европарламенте.

Ранее страна получала из России 85 процентов от общего объема потребляемого топлива в республике, сейчас показатель снизился до 33 процентов. Достичь такого уровня Словакии удалось благодаря диверсификации закупок, объяснила глава государства.

Чапутова призвала Евросоюз договориться о введении ограничения цен на газ и отделении стоимости топлива от цен на электричество. Президент Словакии также заявила о важности развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее отмечала, что Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа и продолжает снижать зависимость от Москвы значительно быстрее, чем планировалось. Весной эксперты ожидали, что переход займет несколько лет, но власти Евросоюза резко сократили газовую зависимость за восемь месяцев.