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1 час назад

Европейская страна резко сократила закупки газа из России

Lenta.ru

С начала февраля 2022 года Словакия смогла значительно сократить зависимость от российского газа, заявила президент страны Зузана Чапутова, выступая в Европарламенте.

Ранее страна получала из России 85 процентов от общего объема потребляемого топлива в республике, сейчас показатель снизился до 33 процентов. Достичь такого уровня Словакии удалось благодаря диверсификации закупок, объяснила глава государства.

Чапутова призвала Евросоюз договориться о введении ограничения цен на газ и отделении стоимости топлива от цен на электричество. Президент Словакии также заявила о важности развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ранее отмечала, что Европа в сжатые сроки сумела заместить две трети российского газа и продолжает снижать зависимость от Москвы значительно быстрее, чем планировалось. Весной эксперты ожидали, что переход займет несколько лет, но власти Евросоюза резко сократили газовую зависимость за восемь месяцев.

В Европе заявили об успешном замещении российского газа

Результатом усилий Европы стало опережающее планы заполнение подземных газовых хранилищ (ПХГ) даже с учетом остановки российских газопроводов и резкого снижения поставок. В настоящий момент европейские ПХГ заполнены на 92,6 процента, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Рынки,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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