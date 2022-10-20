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1 час назад

Япония в разы сократила закупки российского зерна и угля

Lenta.ruиещё 1

Закупки Японией российских зерновых в первом полугодии финансового года (апрель-сентябрь) снизились в разы. Они упали на 70,5 процента, до 3,6 тысячи тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится на сайте японского Минфина.

Япония в разы сократила закупки российского зерна и угля
Фото: ТАССТАСС

За этот период увеличился импорт рыбы и морепродуктов (на 29,2 процента). В сентябре азиатская страна не импортировала нефть из России, сократила импорт зерновых на 81,9 процента в годовом выражении, импорт угля — на 82 процента, а СПГ — на 10,7 процента. Товарооборот между странами снизился на 14,4 процента.

Среди японских товаров, экспорт которых в Россию за сентябрь вырос, отмечаются компьютеры (плюс 124,3 процента) и медицинские изделия (плюс 578,2 процента).

Япония в первом полугодии финансового года зафиксировала торговый дефицит в размере 11 триллионов иен (около 73,37 миллиарда долларов), что стало абсолютным антирекордом с 1979 года, когда началась вестись статистика.

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