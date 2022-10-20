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26 минут назад

NYT: ФРС привлекла экспертов для оценки вероятности обвала фондового рынка в США

ТАСС

Представители Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, на прошлой неделе обратились к экспертам Уолл-Стрит и международным специалистам с просьбой дать прогноз, грозит ли Соединенным Штатам обвал фондового рынка, подобный случившемуся в Великобритании. Об этом в среду сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Эксперты Уолл-Стрит оценят вероятность обвала фондового рынка в США
Фото: ТАССТАСС

Согласно оценкам экспертов, обвал вероятен, однако не является неизбежным, отмечает издание.

Представители ФРС на прошлой неделе провели ряд встреч с инвесторами и экономистами, в том числе и на полях сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ), и задали им вопросы о вероятности трех сценариев развития событий в американской экономике.

Во-первых, в ФРС хотели узнать, может ли в США существовать торговый или инвестиционный класс, подобный британским пенсионным фондам, который может представлять собой значительную и недооцененную угрозу. Во-вторых, представители ФРС интересовались у экспертов, могут ли экономические проблемы в других странах отразиться на финансовой системе США. В-третьих, в ведомстве хотели выяснить, может ли отсутствие легкой торговли на рынке казначейских облигаций США перерасти в более серьезную проблему, которая потребует вмешательства ФРС.

Эксперты сообщили представителям Федеральной резервной системы, что непосредственная угроза кризиса в областях, о которых они спрашивали, не наблюдается.

Администрация президента США Джо Байдена провела собственное исследование возможности краха рынка. Как пишет The New York Times, в администрации главы государства уверены, что финансовая система США вряд ли столкнется с обвалом рынка и достаточно крепка, чтобы устоять, если подобное все же произойдет.

Рынки,Джозеф Байден,Администрация США,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,ФРС,
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