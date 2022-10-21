Экономист: Доллару заказали «могильщиков»

Главная денежная единица США в её нынешнем виде уже не жилец. В этом выразил свою убеждённость известный российский экономист Валентин Катасонов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "Юность Авроры".
По его словам, доллару уже заказали "могильщиков" в лице новых цифровых денег, которые должны будут полностью заменить всем привычные наличные деньги и их электронных эквивалент.
Как считает эксперт, с помощью смены парадигмы оборота денежных средств мировая финансовая элита хочет обнулить все накопившиеся противоречия в системе. Первым из них является огромный государственный долг США. Даже несмотря на то, что его потолок можно легко увеличивать с помощью принятия поправки к соответствующему закону, нерешаемой проблемой остаётся процент, которые необходимо платить с каждым месяцем во всём большем объёме, чем раньше.
Вторым важным фактором, который мешает нынешней долларовой системе развиваться и делает её фактически обречённой на уничтожение - это инфляционные издержки, неизбежно наступающие в следствие неограниченной эмиссии. Иными словами, денег в экономике становится слишком много, чтобы она могла продолжать нормаль функционировать.