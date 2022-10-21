Поставки газа России через Украину идут в прежнем объеме

Поставки российского газа в Европу транзитом через Украину 21 октября сохраняются в прежнем объеме - 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа", следует из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ). Транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после разрушений на "Северном потоке".

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При этом, несмотря на снижение поставок газа из России, европейские страны продолжают заполнять свои хранилища - уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) составляет почти 93%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Ранее страны ЕС обязались заполнить ПХГ как минимум на 80% к зиме 2022-2023 годов и на 90% ко всем последующим зимним периодам.

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Заполнение хранилищ идет во многом за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ) и поставок по альтернативным трубопроводам по нынешним высоким ценам. С начала октября средняя цена газа составляет около $1 525 за тыс. куб. м. Она снизилась по сравнению с сентябрем из-за приближения запасов газа в максимуму, установления относительно теплой погоды в ЕС и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии. Также десятки танкеров с СПГ уже несколько дней ждут в Атлантическом океане возможности разгрузиться на одном из регазификационных терминалов в ЕС.

Поставки по "Северному потоку" были полностью остановлены в начале сентября до устранения утечек масла на агрегатах компрессорной станции "Портовая". В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

Однако 26 сентября были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания газопроводов. После этого следователи ФСБ России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма в связи с произошедшими взрывами. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.