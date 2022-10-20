The Telegraph сообщила о ярости Макрона из-за решения Шольца

— Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером из ЕС, а также из-за того, что он отдает предпочтение американскому оружию, — говорится в материале.