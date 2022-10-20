Рост трат Грузии на нефть из России в несколько раз объяснили

«Если взглянуть на общий товарооборот с Грузией, мы увидим, что он вырос чуть ли не на 50 процентов за последние полгода. Я могу предположить, что это говорит о том, что Грузия просто перепродает товар, и это связано не только с нефтью, но и с другими товарами. То есть в данной ситуации Грузия и для себя покупает, и перепродает. Скорее всего, в этом дело», — предположил Демидов.