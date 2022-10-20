Крупная криптобиржа ограничила доступ для россиян

Криптобиржа Kraken ввела ограничения для россиян. Пользователи больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием местоположения на территории России, сообщает РБК.

Kraken — одна из самых первых криптобирж, созданная в 2011 году. Площадка занимает 7-е место среди централизованных криптобирж по суточному объему торгов, на 20 октября он составляет $375 млн.

Также, российские пользователи сообщают, что платформа начала рассылать сообщения о том, что в связи с новым европейским законодательством, она обязана принять меры по ограничению их учетных записей. Вывести активы с площадки будет разрешено.

В конце февраля глава компании Джесси Пауэлл писал о том, что криптобиржа Kraken не может заблокировать счета российских клиентов без юридического требования. Он объяснил, что это требование может исходить как от правительства России, так и от властей иностранных государств, например, США.