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1 час назад

Криптобиржа Kraken ограничила доступ пользователям из России

Investing.com Россияиещё 1

Криптобиржа Kraken ввела ограничения для россиян. Пользователи больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием местоположения на территории России, сообщает РБК.

Крупная криптобиржа ограничила доступ для россиян
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Kraken — одна из самых первых криптобирж, созданная в 2011 году. Площадка занимает 7-е место среди централизованных криптобирж по суточному объему торгов, на 20 октября он составляет $375 млн.

Также, российские пользователи сообщают, что платформа начала рассылать сообщения о том, что в связи с новым европейским законодательством, она обязана принять меры по ограничению их учетных записей. Вывести активы с площадки будет разрешено.

В конце февраля глава компании Джесси Пауэлл писал о том, что криптобиржа Kraken не может заблокировать счета российских клиентов без юридического требования. Он объяснил, что это требование может исходить как от правительства России, так и от властей иностранных государств, например, США.

«Россияне должны быть готовы к тому, что это требование может появиться и тогда оно будет неминуемым... если бы мы собирались добровольно заблокировать счета жителей стран, несправедливо нападающих и провоцирующих насилие по всему миру, первоочередно мы бы заморозили все счета в США», — написал Пауэлл.

Рынки,Личный счет,Правительство РФ,
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