Крупная криптобиржа ограничила доступ для россиян

Криптобиржа Kraken ввела ограничения для россиян. Пользователи больше не могут зарегистрироваться на платформе с указанием местоположения на территории России, сообщает РБК.
Kraken — одна из самых первых криптобирж, созданная в 2011 году. Площадка занимает 7-е место среди централизованных криптобирж по суточному объему торгов, на 20 октября он составляет $375 млн.
Также, российские пользователи сообщают, что платформа начала рассылать сообщения о том, что в связи с новым европейским законодательством, она обязана принять меры по ограничению их учетных записей. Вывести активы с площадки будет разрешено.
В конце февраля глава компании Джесси Пауэлл писал о том, что криптобиржа Kraken не может заблокировать счета российских клиентов без юридического требования. Он объяснил, что это требование может исходить как от правительства России, так и от властей иностранных государств, например, США.
«Россияне должны быть готовы к тому, что это требование может появиться и тогда оно будет неминуемым... если бы мы собирались добровольно заблокировать счета жителей стран, несправедливо нападающих и провоцирующих насилие по всему миру, первоочередно мы бы заморозили все счета в США», — написал Пауэлл.