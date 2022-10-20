Курс фунта вырос на фоне сообщений об отставке Трасс

К 15:54 по московскому времени фунт/доллар США вырос на 0,5% до 1,1272 долларов. На закрытии торгов в среду курс составлял 1,218 долларов.

Накануне Трасс объявила об уходе с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она провела в должности последнего всего 45 дней, но пока продолжит занимать ее до выборов преемника, которые состоятся в течение ближайшей недели. Причиной отставки Трасс стала критика ее деятельности и программы по масштабному снижению налогов. Недовольство высказывали даже ее коллеги по партии, которые призывали ее покинуть пост. Более того около 100 членов британского парламента потребовали провести вотум недоверия Трасс.