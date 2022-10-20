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53 минуты назад

Курс фунта вырос на фоне сообщений об отставке Трасс

Елена Прошина

Курс британского фунта вырос на 0,5% на фоне сообщений об отставке с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает «Интерфакс». https://www.interfax.ru/business/868798

Курс фунта вырос на фоне сообщений об отставке Трасс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К 15:54 по московскому времени фунт/доллар США вырос на 0,5% до 1,1272 долларов. На закрытии торгов в среду курс составлял 1,218 долларов.

Накануне Трасс объявила об уходе с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Она провела в должности последнего всего 45 дней, но пока продолжит занимать ее до выборов преемника, которые состоятся в течение ближайшей недели. Причиной отставки Трасс стала критика ее деятельности и программы по масштабному снижению налогов. Недовольство высказывали даже ее коллеги по партии, которые призывали ее покинуть пост. Более того около 100 членов британского парламента потребовали провести вотум недоверия Трасс.

Рынки,Лиз Трасс,Консервативная партия,Парламент Великобритании,
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