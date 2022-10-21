Рубини предсказал финансовый шок и возвращение "худшего из 1970-х"

Американский экономист Нуриэль Рубини, генеральный директор Roubini Macro Associates заявил, что глобальная экономика окажется в стадии стагфляции, поскольку центральные банки стремятся сдержать инфляционные ожидания.

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Об этом он рассказал в интервью подкасту Odd Lots, пишет агентство Bloomberg. В 2022 году акции упали более чем на 20%, в сфере прямых инвестиций наблюдается напряженность, в американском рынке недвижимости началось охлаждение и уменьшение кредитования, указал специалист.

Рубини считает, что США и мир ждет финансовый шок и "период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса". По его оценке, произойдет крах крупных игроков. В пример он привел Lehman Brothers в 2008 году. Ранее Минфин Японии заявил о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев.