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24 минуты назад

Рубини предсказал финансовый шок и возвращение "худшего из 1970-х"

Газета.Ruиещё 1

Американский экономист Нуриэль Рубини, генеральный директор Roubini Macro Associates заявил, что глобальная экономика окажется в стадии стагфляции, поскольку центральные банки стремятся сдержать инфляционные ожидания.

Рубини предсказал финансовый шок и возвращение "худшего из 1970-х"
Фото: Alex Grimm/ReutersAlex Grimm/Reuters

Об этом он рассказал в интервью подкасту Odd Lots, пишет агентство Bloomberg. В 2022 году акции упали более чем на 20%, в сфере прямых инвестиций наблюдается напряженность, в американском рынке недвижимости началось охлаждение и уменьшение кредитования, указал специалист.

Рубини считает, что США и мир ждет финансовый шок и "период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса". По его оценке, произойдет крах крупных игроков. В пример он привел Lehman Brothers в 2008 году. Ранее Минфин Японии заявил о рекордном торговом дефиците за шесть месяцев.

Схожий негативный торговый дисбаланс фиксировался в стране по итогам второго полугодия 2013 финансового года. Однако тогда разница между импортом и экспортом была не столь значительной. Тогда дисбаланс составил 8,76 трлн иен, или $58,43 млрд по текущему курсу.

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