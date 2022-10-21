Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца октября

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал курс рубля до конца октября.

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В беседе с агентством «Прайм» он допустил, что до конца октября сохранится курс на укрепление рубля.

«На руку рублю также сыграли сохранение жёстких ограничений на движение капитала, отсутствие покупок валюты в резервы Минфином по бюджетному правилу, политика дедолларизации», — отметил Васильев.

По его словам, основную поддержку рублю оказывает сохранение профицитного текущего счета платёжного баланса в условиях высоких цен на энергоносители.