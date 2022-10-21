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1 час назад

Аналитик Васильев спрогнозировал курс рубля до конца октября

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Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал курс рубля до конца октября.

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с агентством «Прайм» он допустил, что до конца октября сохранится курс на укрепление рубля.

«На руку рублю также сыграли сохранение жёстких ограничений на движение капитала, отсутствие покупок валюты в резервы Минфином по бюджетному правилу, политика дедолларизации», — отметил Васильев.

По его словам, основную поддержку рублю оказывает сохранение профицитного текущего счета платёжного баланса в условиях высоких цен на энергоносители.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

Рынки,Артем Николаев,Михаил Васильев,Совкомбанк,
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