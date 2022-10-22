Уолл-стрит колеблется после предупреждения Snap

Investing.com — Американский рынок акций снизился в начале торгов в пятницу, ослабленный акциями технологических фирм на фоне роста доходности казначейских облигаций.

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По состоянию на 09:38 по восточному времени (13:38 по Гринвичу) индекс Dow Jones снизился на 3 пункта, или примерно на одну позицию, индекс S&P 500 также не изменился, а индекс NASDAQ Composite снизился на 0,3%.

Социальная медиа-платформа Snap Inc (NYSE:SNAP) упала на 29% после прогноза низких доходов в четвертом квартале на фоне сокращения объемов рекламы. Это заявление, сделанное в четверг, привело к тому, что акции компании упали на 25% на премаркете.

Третий квартал Snap с самым медленным квартальным ростом доходов за последние 5 лет стал зловещим знаком для других компаний, зависящих от цифровой рекламы, включая материнскую компанию Google (NASDAQ:GOOGL) — Alphabet (NASDAQ:GOOG) и Meta Platforms* (NASDAQ:META). Акции Alphabet упали на 1%, а акции Meta* — более чем на 3%.

Доходность эталонных 10-летних облигаций США выросла до 15-летнего максимума и составила 4,3%. Федеральная резервная система США активно повышает процентную ставку, пытаясь сдержать инфляцию, и, как ожидается, в ноябре снова повысит ее еще на 0,75 процентного пункта.

Что касается других отчетов по доходам, то акции Verizon Communications Inc (NYSE:VZ) упали на 5% после того, как телекоммуникационный гигант сообщил, что его прибыль упала на 23%, не оправдав ожиданий в отношении роста подписки на беспроводные услуги.

Нефть подорожала. Фьючерс на WTI вырос на 0,5%, до $84,92 за баррель, а фьючерс на Brent вырос на 0,5%, до $92,90 за баррель. Фьючерс на золото вырос на 0,2%, до $1640.