Макрон обрушился с критикой на США из-за цен на газ

«Американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты», — заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе Макрон.