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1 час назад

Макрон обвинил США в двойных стандартах из-за цен на газ

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах в подходе к установлению цены на свой газ. Его возмутило, что у себя Соединенные Штаты продают ресурс в три-четыре раза дешевле, чем в Европе, передает ТАСС.

Макрон обрушился с критикой на США из-за цен на газ
Фото: ТАССТАСС

Макрон отметил, что уважает «привлекательный выбор», который сделал Вашингтон, однако он порождает двойные стандарты.

FT: Евросоюз решил установить потолок цен на газ

«Американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты», — заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе Макрон.

Президент Франции призвал к дискуссии по данному вопросу, ведь речь идет «об искренности в трансатлантической торговле». Он также анонсировал планы поднять эту тему во время своего визита в США в декабре.

Рынки,Эммануэль Макрон,ЕС,
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