Макрон обрушился с критикой на США из-за цен на газ

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил власти США в двойных стандартах в подходе к установлению цены на свой газ. Его возмутило, что у себя Соединенные Штаты продают ресурс в три-четыре раза дешевле, чем в Европе, передает ТАСС.
Макрон отметил, что уважает «привлекательный выбор», который сделал Вашингтон, однако он порождает двойные стандарты.
«Американские цены на энергию гораздо дешевле, чем у нас, потому что США — производитель энергии. И они продают у себя газ в три-четыре раза дешевле, чем нам. Это и есть двойные стандарты», — заявил на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе Макрон.
Президент Франции призвал к дискуссии по данному вопросу, ведь речь идет «об искренности в трансатлантической торговле». Он также анонсировал планы поднять эту тему во время своего визита в США в декабре.