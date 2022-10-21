Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
55 минут назад

В США определились с ценовым потолком на российскую нефть

Елена Прошина

Ценовой потолок на нефть из России, который установят в США – 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В США определились с ценовым потолком на российскую нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Официальные лица США могут попытаться установить потолок цен на экспортируемую из России нефть выше 60 долларов за баррель», – передаёт агентство.

Отмечается, что ориентиром для установления ограничений стала средняя стоимость нефти за последние пять лет.

В материале агентства объяснили, что если потолок цены будет выше, то это не поможет лишить Москву доходов от нефти.

В ЕС передумали вводить потолок цен на газ из России

«Тем не менее, это также будет соответствовать другой цели ограничения – удержанию российской нефти на рынке – по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин», – уточняет источник.

Ранее аналитики агентства Bloomberg сообщили, что введение потолка цен на российскую нефть ударит по танкерной отрасли.

Рынки,ЕС,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители