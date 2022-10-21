В США определились с ценовым потолком на российскую нефть

Ценовой потолок на нефть из России, который установят в США – 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Официальные лица США могут попытаться установить потолок цен на экспортируемую из России нефть выше 60 долларов за баррель», – передаёт агентство.
Отмечается, что ориентиром для установления ограничений стала средняя стоимость нефти за последние пять лет.
В материале агентства объяснили, что если потолок цены будет выше, то это не поможет лишить Москву доходов от нефти.
«Тем не менее, это также будет соответствовать другой цели ограничения – удержанию российской нефти на рынке – по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин», – уточняет источник.
Ранее аналитики агентства Bloomberg сообщили, что введение потолка цен на российскую нефть ударит по танкерной отрасли.