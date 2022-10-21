В США определились с ценовым потолком на российскую нефть

Ценовой потолок на нефть из России, который установят в США – 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«Официальные лица США могут попытаться установить потолок цен на экспортируемую из России нефть выше 60 долларов за баррель», – передаёт агентство.

Отмечается, что ориентиром для установления ограничений стала средняя стоимость нефти за последние пять лет.

В материале агентства объяснили, что если потолок цены будет выше, то это не поможет лишить Москву доходов от нефти.

«Тем не менее, это также будет соответствовать другой цели ограничения – удержанию российской нефти на рынке – по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин», – уточняет источник.