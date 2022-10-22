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48 минут назад

Криптовалюта биткоин застыла на отметке ниже $20 тысяч дольше, чем в 2020 году

Газета.Ru

Криптовалюта биткоин застыла ниже уровня $20 тыс. за токен уже более двух недель подряд. Как сообщает агентство Bloomberg, это самое затяжное пребывание актива на такой отметке.

Биткоин застыл на отметке ниже $20 тысяч дольше, чем в 2020 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что такое поведение указывает на отсутствие оптимизма среди инвесторов. Согласно последним данным, биткоин подешевел до $18,9 тыс.

Другие криптовалюты также продолжают медленное падение. Например, Ethereum снизился на 0,25%, а Cardano, Solana и Avalanche за сутки просели на 1,2-3%.

Специалисты агентства констатировали, что биткоин по своей динамике в настоящее время похож на другие рискованные активы, такие как ценные бумаги технологических компаний.

В конце сентября стоимость биткоина опускалась до $18,7 тыс. за монету.

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