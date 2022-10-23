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34 минуты назад

Россиянам могут открыть новые операции с цифровым рублем

Вечерняя Москваиещё 2

Россияне смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, рассчитываться по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства, заявки на включение в следующую тестовую группу по сделкам с цифровым рублем уже подали МКБ, РСХБ и финтехкомпания «Лайтхаус», пишут «Известия».

Стали известны подробности внедрения цифрового рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На первом этапе тестирования технологии, по информации издания, открылась возможность заводить цифровые кошельки на платформе ЦБ, пополнять их, оплачивать товары и услуги и осуществлять переводы.

Во внедрении операций с цифровым рублем также выразили заинтересованность компания Tele2 и инвестиционная компания «Финам».

До этого сообщалось, что Минфин будет участвовать во внедрении цифрового рубля в России в 2023 году. Новую форму национальной валюты планируется использовать в бюджетном процессе, ведомство уже начало соответствующее обсуждение с Центробанком.

Цифровая версия рубля позволит государству повысить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, проводить адресные выплаты, а также оптимизировать процесс возврата неизрасходованных денег.

Рынки,Финам ИК,Банк России,Россельхозбанк,Tele2,
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