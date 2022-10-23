Названо условие возобновления поставок газа из РФ в Германию

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) полагает, что Германии следует возобновить поставки российского газа после урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье.
"Мы нуждаемся в долгосрочных контрактах на поставки сжиженного природного газа из США, Катара и других арабских стран. Кроме того, мы должны, наконец, разведывать запасы собственного природного газа в Северном море. И когда война завершится, мы должны снова использовать газ из России", - считает политик.
Кречмеру задали вопрос, исходит ли он из того, что трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" будут отремонтированы после диверсии.
"Мы будем нуждаться в трубном газе, а это возможно только в случае работающих трубопроводов", - отметил он.
Премьер Саксонии призвал также к "совместным дипломатическим усилиям ЕС, США, Китая, Индии и Японии по урегулированию ситуации на Украине". "Эту войну нужно остановить", - подчеркнул он.
Германия в свете спецоперации России на Украине решила сократить зависимость от энергоресурсов из РФ и расширить строительство терминалов по приему СПГ. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется еще как минимум в следующем году. Как ранее отмечал глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, две плавучие регазификационные установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.