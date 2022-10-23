Названо условие возобновления поставок газа из РФ в Германию

"Мы нуждаемся в долгосрочных контрактах на поставки сжиженного природного газа из США, Катара и других арабских стран. Кроме того, мы должны, наконец, разведывать запасы собственного природного газа в Северном море. И когда война завершится, мы должны снова использовать газ из России", - считает политик.

Германия в свете спецоперации России на Украине решила сократить зависимость от энергоресурсов из РФ и расширить строительство терминалов по приему СПГ. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется еще как минимум в следующем году. Как ранее отмечал глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, две плавучие регазификационные установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.