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1 час назад

Премьер Саксонии призвал возобновить поставки газа из РФ по окончании конфликта на Украине

ТАСС

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) полагает, что Германии следует возобновить поставки российского газа после урегулирования конфликта на Украине. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье.

Названо условие возобновления поставок газа из РФ в Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы нуждаемся в долгосрочных контрактах на поставки сжиженного природного газа из США, Катара и других арабских стран. Кроме того, мы должны, наконец, разведывать запасы собственного природного газа в Северном море. И когда война завершится, мы должны снова использовать газ из России", - считает политик.

Кречмеру задали вопрос, исходит ли он из того, что трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" будут отремонтированы после диверсии.

"Мы будем нуждаться в трубном газе, а это возможно только в случае работающих трубопроводов", - отметил он.

Премьер Саксонии призвал также к "совместным дипломатическим усилиям ЕС, США, Китая, Индии и Японии по урегулированию ситуации на Украине". "Эту войну нужно остановить", - подчеркнул он.

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Германия в свете спецоперации России на Украине решила сократить зависимость от энергоресурсов из РФ и расширить строительство терминалов по приему СПГ. Согласно плану властей, в течение года планируется отказаться от угля и нефти, однако газ из РФ потребуется еще как минимум в следующем году. Как ранее отмечал глава Минэкономики Германии Роберт Хабек, две плавучие регазификационные установки для приема СПГ будут у ФРГ к концу года, еще две - к маю 2023 года. Их суммарная мощность в год оценивается в 33 млрд кубометров газа. Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.

Рынки,Михаэль Кречмер,Роберт Хабек,ЕС,
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