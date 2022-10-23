Силуанов призвал усилить контроль за рынком табака

Оборот табака — сфера, где еще много непрозрачных зон, включая серый импорт из соседних стран. Акцизов на табак мы собираем в разы больше, чем акцизов на алкоголь, а возможностей контроля меньше. <...> В табаке все по-другому. Да и должной ответственности за нарушения нет. Марка есть, а толку нет, — сказал Силуанов.