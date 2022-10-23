Саудовская Аравия запустила инициативу по глобальным цепочкам поставок

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о запуске национальной инициативы по глобальным цепочкам поставок. Об этом сообщает саудовское агентство SPA.
«Его Королевское Высочество принц Мохаммед бин Салман бин Абдель Азиз, наследный принц, премьер-министр и председатель Совета по вопросам экономики и развития, объявил сегодня о запуске Инициативы по обеспечению устойчивости глобальных цепочек поставок (GSCRI)» - говорится в сообщении.
Цель инициативы состоит в укреплении позиции королевства как «основного центра и жизненно важного звена глобальных цепочек поставок». Планируется создание особых экономических зон, привлекательных для инвесторов.
Саудовские власти хотят за 2 года привлечь инвестиции в 40 миллиардов саудовских риалов (10,6 миллиарда долларов). Более долгосрочная цель - к 2030 году «войти в число 15 крупнейших экономик мира и оставить процветающее наследие будущим поколениям».
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия хочет вступить в БРИКС и отказаться от долларовых расчетов.