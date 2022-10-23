Силуанов призвал навести порядок на табачном рынке

Для наведения порядка в табачной отрасли, ее «обеления», очистки от серых зон, требуется система прослеживаемости рынка, аналогичная действующей в алкогольной сфере. Об этом в интервью РБК заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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Силуанов подчеркнул, что ведомство чрезвычайно заинтересовано в наведении порядка на рынке табачной продукции, так как отрасль перечисляет значительные денежные средства в бюджет.

Министр отметил, что сфера торговли табаком в настоящее время включает в себя большое количество непрозрачных зон, в том числе, импорт из соседних государств.

По его оценке, ведомство получает акцизов на табачные изделия в несколько раз больше, чем акцизов на алкоголь, но контролирует отрасль существенно меньше.

Силуанов призвал создать систему, аналогичную той, что существует для контроля за производством и перемещением спиртных напитков.