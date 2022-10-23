Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
38 минут назад

В Госдепе заявили о готовности США к быстрому высвобождению нефти из резерва

ТАССиещё 1

Администрация США намерена сохранять готовность к быстрому высвобождению дополнительных объемов нефти из своего стратегического резерва, если Вашингтон посчитает это нужным с геополитической точки зрения. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

США заявили о готовности к быстрому высвобождению нефти из резерва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президент [США Джо Байден] заявил, что нам следует очень внимательно наблюдать за происходящим по всему миру", - констатировал он. По словам Хокстина, происходит "много событий в геополитической сфере", включая то, что касается специальной военной операции РФ на Украине. "Я не знаю, что [президент России Владимир] Путин сделает в декабре или январе, - добавил Хокстин. - Так что нам нужно быть готовыми к этому".

Хокстин отметил, что объявленное ранее Байденом высвобождение из стратегического резерва США 180 млн баррелей нефти будет "продолжено в декабре". По его словам, США "удостоверяются в том, что готовы" к дальнейшим шагам на этом направлении. "Так что, если нам потребуется дополнительное высвобождение [нефти], мы сможем сделать это очень, очень быстро", - добавил он.

Рынки,Джозеф Байден,Владимир Путин,Администрация США,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители