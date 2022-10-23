США заявили о готовности к быстрому высвобождению нефти из резерва

"Президент [США Джо Байден] заявил, что нам следует очень внимательно наблюдать за происходящим по всему миру", - констатировал он. По словам Хокстина, происходит "много событий в геополитической сфере", включая то, что касается специальной военной операции РФ на Украине. "Я не знаю, что [президент России Владимир] Путин сделает в декабре или январе, - добавил Хокстин. - Так что нам нужно быть готовыми к этому".