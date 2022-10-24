Банкоматы в РФ оказались не готовы принимать новую сторублевую купюру

«По стратегии ЦБ (Банка России — прим. URA.RU), в 2022 году планировалось заменить банкноты 100 рублей, в следующем году — тысячные и пятитысячные купюры, а остальные номиналы — каждый последующий год. Однако на текущий момент только 20% банкоматов готовы к приему новой сторублевки», — говорится в материале. Проблема связана с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка. В результате кредитные организации столкнулись со сложностями при перепрограммировании банкоматов.