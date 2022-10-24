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52 минуты назад

Мировые цены на нефть начали снижаться после выхода макростатистики в Китае

Деловая газета "Взгляд"

Мировые нефтяные цены начали снижаться снижаются на фоне выхода макростатистики в Китае.

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 снижается на 0,54%, достигая 90,85 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 0,61%, до 84,53 доллара, передает РИА «Новости».

Аналитики отмечают, что рынки реагируют на публикацию китайской статистики. В частности, по итогам первых трех кварталов года Китай сократил объем импорта нефти на 4,3%. При этом ВВП Китая в третьем квартале 2022-го вырос на 3,9%.

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Экономист банка ING Айрис Пан, слова которого приводит Associated Press, полагает, что улучшение ситуации – «в основном результат более гибкого противовирусного контроля, который изолирует здания и кварталы, а не целые города».

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