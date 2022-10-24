Мировые нефтяные цены начали снижаться снижаются на фоне выхода макростатистики в Китае.

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.09 снижается на 0,54%, достигая 90,85 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 0,61%, до 84,53 доллара, передает РИА «Новости».

Аналитики отмечают, что рынки реагируют на публикацию китайской статистики. В частности, по итогам первых трех кварталов года Китай сократил объем импорта нефти на 4,3%. При этом ВВП Китая в третьем квартале 2022-го вырос на 3,9%.