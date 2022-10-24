Египет захотел отказаться от привязки национальной валюты к доллару

Египет задумал отойти от привязки национальной валюты к доллару. Так, регулятор страны приступил к разработке индекса египетского фунта, заявил глава ЦБ Хасан Абдалла на Первом экономическом форуме Египта, передает агентство «Прайм».
Глава ЦБ назвал политику банка независимой, при этом он указал на необходимость координировать действия с частными сектором.
Он отметил, что по большей части к «американцу» имеют привязку валюты нефтедобывающих государств. Однако, как указал Абдалла, Египта в перечне нет. Он также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты не являются ключевым партнером египетской стороны.
По словам главы банка индекс, разрабатываемый Египтом, будет брать в расчет «несколько валют, возможно, золото и другие металлы».
Также глава ЦБ указал на укрепление египетского фунта к турецкой лире, британскому фунту стерлингов и евро. Однако, по его словам, это не бросается в глаза.
Напомним, что с весны национальная валюта Египта продемонстрировала сильное падение к доллару - более чем на 27%.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что у России нет планов полностью отказаться от привязки к американской валюте в расчете налогов. Это также касается формулы НДПИ на нефть, пояснил он.