Египет захотел отказаться от привязки национальной валюты к доллару

Египет задумал отойти от привязки национальной валюты к доллару. Так, регулятор страны приступил к разработке индекса египетского фунта, заявил глава ЦБ Хасан Абдалла на Первом экономическом форуме Египта, передает агентство «Прайм».

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Глава ЦБ назвал политику банка независимой, при этом он указал на необходимость координировать действия с частными сектором.

Он отметил, что по большей части к «американцу» имеют привязку валюты нефтедобывающих государств. Однако, как указал Абдалла, Египта в перечне нет. Он также обратил внимание на то, что Соединенные Штаты не являются ключевым партнером египетской стороны.

По словам главы банка индекс, разрабатываемый Египтом, будет брать в расчет «несколько валют, возможно, золото и другие металлы».

Также глава ЦБ указал на укрепление египетского фунта к турецкой лире, британскому фунту стерлингов и евро. Однако, по его словам, это не бросается в глаза.

Напомним, что с весны национальная валюта Египта продемонстрировала сильное падение к доллару - более чем на 27%.