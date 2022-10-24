СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг

«Для перевода части ценных бумаг на торговые разделы с неторговых СПБ Биржа достигла договорённостей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учёта прав на которые нет НРД, на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учёта прав по которым включает НРД», — следует из сообщения.