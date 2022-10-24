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27 минут назад

Цена на газ в Европе рухнула

Лера Букина

Стоимость газа в Европе демонстрирует падение ниже отметки в $1 050 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена на газ в Европе рухнула
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такая картина наблюдается впервые с 14 июня.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $1 031 за 1 тыс. куб. м, или €101,145 за МВт•ч.

Суммарное падение стоимости газа с начала дня оценивается почти в 11%.

Динамика объясняется существенными запасами газа в ЕС – уровень близок к максимальному значению. Среди других факторов - установление аномально теплой погоды в регионе и рост средней долей ветрогенерации в выработке электроэнергии.

По данным доклада Международного валютного фонда (МВФ), существует риск того, что Европа столкнется с рекордной стоимостью природного газа и электричества.

В ЕС передумали вводить потолок цен на газ из России

До этого агентство Bloomberg сообщало, что у стран Евросоюза фактически нет возможности контролировать собственные запасы газа. По словам автора публикации, лишь 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находятся под непосредственным контролем властей.

Рынки,Международный валютный фонд,ЕС,
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