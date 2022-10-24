Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
52 минуты назад

СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг

Лера Букина

У владельцев заблокированных иностранных бумаг в скором времени появится возможность торговли частью активов. СПБ Биржа и иностранный инвестор достигли договоренности в вопросе обмена ценными бумагами на сумму $312 млн, следует из заявления торговой площадки.

СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг
Фото: ТАССТАСС

«Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка (расчетный депозитарий биржи - прим. ред.) свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария (НРД), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД», - указала пресс-служба биржи.

Следовательно, некоторые бумаги 680 фирм будут разблокированы. В перечне числятся Apple, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Johnson & Johnson, Microsoft, NIKE, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и другие.

В сообщении говорится об отсутствии дисконтов при процессе обмена в связи с тем, что операции являются депозитарными.

Иностранные ценные бумаги переведутся на торговые разделы в автоматическом режиме. Дополнительных издержек не будет.

Ранее Московская биржа объявила о предоставлении возможности клиентам-нерезидентам из дружественных стран с 12 сентября совершать операции на рынке акций.

Рынки,СПБ Биржа,Johnson & Johnson,Visa,Coca-Cola,Pfizer,Cisco,Московская биржа,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители