СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг

У владельцев заблокированных иностранных бумаг в скором времени появится возможность торговли частью активов. СПБ Биржа и иностранный инвестор достигли договоренности в вопросе обмена ценными бумагами на сумму $312 млн, следует из заявления торговой площадки.
«Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка (расчетный депозитарий биржи - прим. ред.) свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария (НРД), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД», - указала пресс-служба биржи.
Следовательно, некоторые бумаги 680 фирм будут разблокированы. В перечне числятся Apple, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Johnson & Johnson, Microsoft, NIKE, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и другие.
В сообщении говорится об отсутствии дисконтов при процессе обмена в связи с тем, что операции являются депозитарными.
Иностранные ценные бумаги переведутся на торговые разделы в автоматическом режиме. Дополнительных издержек не будет.
Ранее Московская биржа объявила о предоставлении возможности клиентам-нерезидентам из дружественных стран с 12 сентября совершать операции на рынке акций.