СПБ Биржа разблокирует часть иностранных ценных бумаг

«Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка (расчетный депозитарий биржи - прим. ред.) свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги, в цепочке учета прав на которые нет Национального расчетного депозитария (НРД), на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов и цепочка учета прав по которым включает НРД», - указала пресс-служба биржи.