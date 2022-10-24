Падению цен на газ в Европе нашли объяснение

Биржевая стоимость газа в Европе в понедельник снизилась в связи с заполнением газовых хранилищ и благоприятной погодой на континенте. На этом фоне наблюдается снижение спроса на топливо, причем речь идет не только о бизнесе, но и населении, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт экономического отдела Института энергетики и финансов Михаил Журавлев.

Согласно его утверждению, «газ некуда девать». Эксперт указал на профицит данного топлива на рынке.

«Это приводит к снижению цен», — указал Журавлев.

Специалист прогнозирует повышение цен на газ во второй половине ноября-декабря — к отопительному сезону. По его словам, стоимость топлива на бирже в ЕС, вероятно, поднимется до $2-3 тыс. за тысячу кубометров.

В феврале следующего года стоимость газа, возможно, будет превышать уровень в $5000 за тысячу кубометров, предупреждает Журавлев.