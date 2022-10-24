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48 минут назад

Китай раскрыл объем поставок российского газа

Lenta.ru

В августе этого года Россия вышла на второе место среди поставщиков природного газа в Китай с результатом 2,4 миллиарда кубометров. По этому показателю российские компании уступают только Таджикистану (2,9 миллиарда кубометров). Такие данные раскрыла китайская таможня, передает «Интерфакс».

Китай раскрыл объем поставок российского газа
Фото: Kwon Junho / UnsplashKwon Junho / Unsplash

Более миллиарда кубометров Россия поставила через СПГ, таким образом, по «Силе Сибири» — единственный маршрут поставки топлива через трубопроводы — было прокачано менее 1,4 миллиарда кубометров топлива.

«Газпром» перестал раскрывать точные объемы прокачки в Китай, ограничиваясь сообщениями о суточных рекордах. Однако исходя из предоставленных китайским управлением цифр, можно предположить, что за 2022 год будет поставлено порядка 15 миллиардов кубометров, как и было запланировано. Для сравнения, по «Северному потоку» до его остановки Европа получала 55 миллиардов кубометров.

В общей сложности Китай в августе закупил 13,196 миллиарда кубометров газа, из них по трубопроводам — 5,528 миллиарда. На третье место среди поставщиков опустилась Австралия — 2,278 миллиарда кубометров. В последний месяц лета закупки по трубопроводам выросли на 10 процентов, а СПГ — упали на 12 процентов из-за роста средней цены на этот вид поставок.

Ранее вице-премьер России Александр Новак объявил, что в 2023 году по «Силе Сибири» планируется прокачать 22 миллиардов кубометров газа, а на запланированный объем 38 миллиардов кубометров маршрут выйдет в 2027 году. Причины промедления по срокам Новак не назвал, ранее ожидалось, что полноценное использование трубы начнется уже в 2024 году.

Рынки,Александр Новак,Газпром,
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