В Турции назвали условия для преодоления энергокризиса в Европе

Спад европейских экономик спровоцировало повышение процентных ставок из-за инфляции, которая связана с резким ростом цен на энергоносители, считает экономист. Для того, чтобы избежать кризиса, ЕС необходимо снизить цены на природный газ, сократить потребление и обеспечить надежные поставки, указал Карагель.

По его мнению, одна из главных опасностей для европейских стран — введение ценового потолка. Экономист отметил, что власти Нидерландов, Дании и Германии признали, что данная мера лишь усугубит риски энергетической безопасности. В то же время некоторые страны ЕС, например, Франция и Италия, поддерживают ограничение цен, так как у них есть альтернативные варианты энергообеспечения. В этом вопросе страны Европы не могут договориться даже между собой, заключил Карагель.