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1 час назад

В Турции назвали условия для преодоления энергокризиса в Европе

Lenta.ruиещё 1

Эксперт турецкого фонда политических и экономических исследований SETA Эрдал Карагель в материале для газеты Yeni Şafak назвал три цели, достижение которых позволит Евросоюзу (ЕС) избежать энергокризиса.

В Турции назвали условия для преодоления энергокризиса в Европе
Фото: Wolfgang Rattay / ReutersWolfgang Rattay / Reuters

Спад европейских экономик спровоцировало повышение процентных ставок из-за инфляции, которая связана с резким ростом цен на энергоносители, считает экономист. Для того, чтобы избежать кризиса, ЕС необходимо снизить цены на природный газ, сократить потребление и обеспечить надежные поставки, указал Карагель.

По его мнению, одна из главных опасностей для европейских стран — введение ценового потолка. Экономист отметил, что власти Нидерландов, Дании и Германии признали, что данная мера лишь усугубит риски энергетической безопасности. В то же время некоторые страны ЕС, например, Франция и Италия, поддерживают ограничение цен, так как у них есть альтернативные варианты энергообеспечения. В этом вопросе страны Европы не могут договориться даже между собой, заключил Карагель.

Ранее экс-глава чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек заявил, что ЕС неспособен найти замену всему газу, поставляемому из России. Он признал абсолютно невозможной компенсацию российского газа за счет других источников.

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