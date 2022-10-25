ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года

Народный банк Китая (Центробанк) во вторник, 25 октября, понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 262 пункта, до 6,9798 за $1, передает ТАСС, ссылаясь на регулятор.

Согласно статистике китайского ЦБ, это минимальное значение курса юаня к доллару с 15 февраля 2008 года.

Ранее стало известно, что крупные банки КНР начали распродавать доллары для поддержки юаня.