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3 часа назад

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года

Газета.Ru

Народный банк Китая (Центробанк) во вторник, 25 октября, понизил курс жэньминьби (официальное название национальной валюты) на 262 пункта, до 6,9798 за $1, передает ТАСС, ссылаясь на регулятор.

ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с 2008 года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно статистике китайского ЦБ, это минимальное значение курса юаня к доллару с 15 февраля 2008 года.

Ранее стало известно, что крупные банки КНР начали распродавать доллары для поддержки юаня.

До этого сообщалось, что Народный банк Китая велел госбанкам готовиться к продаже долларов для закупки юаней ради поддержки курса нацвалюты. 26 сентября Народный банк Китая впервые с июля 2020 года понизил курс национальной валюты до 7 юаней за доллар.

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