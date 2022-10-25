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1 час назад

Экспортеры газа раскритиковали попытки установить потолок цен на энергоресурс

Илья Родин

Попытки ввести искусственное регулирование цен на голубое топливо по политическим мотивам могут нанести ущерб как производителям, так и конечным потребителям, говорится в совместном заявлении министров Форума государств - экспортеров газа. Об этом пишет ТАСС.

Экспортеры газа отреагировали на попытки установить потолок цен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министры ФСЭГ отметили, что попытки политиков вмешиваться в функционирование рынка энергоресурсов, в частности, в механизм ценообразования на газ, могут привести к увеличению дефицита, оттоку инвестиций, ущербу как экспортерам топлива, так и его потребителям.

Цена на газ в Европе рухнула

Чиновники пояснили, что в настоящее время газовый рынок «претерпевает радикальные изменения с точки зрения объемов, конъюнктуры, условий контрактов, инвестиций».

По данным агентства, в совещании участвовали министры из России, Ирана, Ливии, Венесуэлы и других государств. Кроме того, на мероприятие прибыли главы соответствующих ведомств из стран, обладающих на форуме статусом наблюдателей: Азербайджана, Ирака, ОАЭ, Норвегии.

Уточняется, что в общей сложности страны Форума обладают 72% запасов природного газа в мире.

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