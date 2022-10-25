Саудовский принц упрекнул ряд стран в манипуляциях на рынке нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что некоторые страны пользуются своими запасами нефти из стратегического резерва для манипулирования рынками. Его слова приводит агентство Reuters.

«Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил во вторник, что некоторые из них (стран – ред.) используют запасы из стратегического резерва как механизм для манипулирования рынками», – сообщает агентство.

Какие именно страны министр имел в виду, не уточняется.

Согласно информации источника, Абдель Азиз бен Сальман также добавил, что стратегический резерв нефти должен использоваться только как механизм смягчения дефицита поставок.