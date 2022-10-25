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1 час назад

Саудовский принц упрекнул ряд стран в манипуляциях на рынке нефти

Елена Прошина

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что некоторые страны пользуются своими запасами нефти из стратегического резерва для манипулирования рынками. Его слова приводит агентство Reuters.

Саудовский принц упрекнул ряд стран в манипуляциях на рынке нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман заявил во вторник, что некоторые из них (стран – ред.) используют запасы из стратегического резерва как механизм для манипулирования рынками», – сообщает агентство.

Какие именно страны министр имел в виду, не уточняется.

Согласно информации источника, Абдель Азиз бен Сальман также добавил, что стратегический резерв нефти должен использоваться только как механизм смягчения дефицита поставок.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что экспорт нефти из королевства в страны Европы удвоился до 950 тысяч б/с в сентябре.

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