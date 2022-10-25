Цена на газ в Техасе стала отрицательной

В американском штате Техас цена за природный газ впервые с 2020 года опустилась ниже нуля. Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на топливо с поставкой на следующий день, согласно словам трейдеров, упали до минус двух долларов за один миллион британских тепловых единиц (BTU). Ещё на прошлой неделе миллион BTU стоит 5 долларов.

Причиной этому послужил переизбыток топлива, возникший из-за того, что газотранспортная система США оказалась не готова к внезапному увеличению добычи газа. В итоге производителям приходится самим платить за то, чтобы у них забирали газ. Это совпало с плановым техобслуживанием газопроводов Пермского бассейна, что ещё сильнее усугубило ситуацию. Аналитики считают, что цены должны стабилизироваться после окончания работ в конце текущей недели.