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58 минут назад

В Турции высказались о покупке российского газа Евросоюзом

Lenta.ru

В турецком правительстве заявили, что в настоящее время не располагают информацией об объемах газа, которые страны Евросоюза будут готовы закупать у России в случае создания хаба на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Часть государств Европы намерена вернуть в строй атомные электростанции, чтобы не зависеть от российского газа, и похоже, что подобным образом события будут развиваться и в других странах», — высказался собеседник агентства.

Ранее Евросоюз отказался от планов по введению потолка цен на газ из-за внутренних разногласий и возможных проблем с поставками. Во избежание резких колебаний цен на газ Еврокомиссия предложит странам блока совместные закупки.

Что такое газовый хаб - зачем он России, Турции и Европе?

Как ранее сообщал еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, Еврокомиссия предложит ввести обязательство по совместной закупке не менее 15 процентов используемого в блоке газа.

Рынки,Дидье Рейндерс,Еврокомиссия,ЕС,
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