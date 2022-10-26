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23 минуты назад

Названы последствия введения потолка цен на нефть

Лера Букина

На нефтяном рынке будет наблюдаться неопределенность после того, как Запад введет ценовой потолок на российскую нефть. С таким предупреждением выступил генеральный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Asharq.

Так, по его словам, нефть из РФ «переместится из Европы в Азию». Такая ситуация отразится на рынке, указал Нассер.

Индия отказалась покупать российскую нефть. Стало известно почему

Ранее в Международном энергетическом агентстве (МЭА) заявили, что мир все еще нуждается в притоке российской нефти на рынок. Там назвали уровень в 80-90% от обычного объема российской нефти хорошим и обнадеживающим для удовлетворения спроса.

Как стало известно, альянс G7, в который входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, готовится ввести потолок цен на российскую нефть. Лимит стоимости предусмотрят с 5 декабря для нефти и с 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не станет осуществлять поставки энергоресурсов странам, которые ограничат их стоимость.

Рынки,Амин Нассер,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,
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