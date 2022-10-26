Газа в Европе стало слишком много

Объемы запасенного к зиме газа в Европе превысили потребность региона в данном виде топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

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Причиной образования избытка топлива стала теплая погода и активное наращивание поставок сжиженного газа (СПГ). Как следствие, подземные газовые хранилища (ПХГ) европейских стран оказались почти полностью заполненными еще до начала отопительного сезона.

Ситуация с излишними объемами топлива будет сохраняться как минимум до декабря, прогнозирует ведущий аналитик и старший метеоролог итальянской энергетической компании Illumia Джакомо Масато. Он также отмечает маловероятность того, что в ноябре Европа столкнется с длительным похолоданием.