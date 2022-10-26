ВБ назвал условие срабатывания потолка цен на российскую нефть

Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что установка потолка цен на российскую нефть не сработает без участия развивающихся экономик. Об этом сообщает ПРАЙМ.
«Предлагаемый G7 предел цен на российскую нефть может повлиять на приток топлива из РФ, но этот механизм не проверен и для достижения целей потребует участия крупных развивающихся рынков и экономик», – говорится в отчёте Всемирного банка.
В документе также сказано, что высвобождение нефти из стратегического резерва США может поставить запасы этого топлива под угрозу, и со временем количество ресурса оказаться на очень низком уровне.
Ранее генеральный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть.