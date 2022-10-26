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35 минут назад

В газовых успехах Европы нашли выгоду для Азии

Lenta.ru

Одним из последствий переизбытка газа в Европе станет перенаправление части поставок сжиженного природного газа (СПГ) в азиатский регион начиная с ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных трейдеров.

В газовых успехах Европы нашли выгоду для Азии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Необычно теплая погода и успешное привлечение СПГ-поставщиков в регион за счет высоких закупочных цен на газ привели к заполнению газовых хранилищ в Европе до необходимых уровней. Из-за этого в регионе сложился профицит СПГ, а действующих регазификационных терминалов стало не хватать для его приема.

В результате на этой неделе спотовые цены на СПГ в Европе впервые с июня опустились ниже азиатских котировок, что побудило поставщиков находить новые рынки и перенаправлять газ в Азию. Дополнительные поставки СПГ будут выгодны для азиатского региона и, вероятно, помогут ослабить опасения по поводу нехватки газа зимой, например, в Японии и Южной Корее, пишет агентство.

Однако цены на СПГ по-прежнему слишком высоки для некоторых развивающихся азиатских стран, таких как Пакистан и Бангладеш. К тому же в случае резкого похолодания в Европе страны начнут отбирать газ из хранилищ, что, скорее всего, приведет к росту газовых котировок в регионе и вновь усилит конкуренцию с Азией за поставки СПГ.

Ранее власти Китая запретили государственным компаниям — импортерам газа перепродавать СПГ покупателям в Европе и в Азии, чтобы обеспечить собственную энергобезопасность в период отопительного сезона. Однако позже аналитики назвали это решение безопасным для Европы, указав, что оно не окажет большого негативного влияния на рынок.

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