Венгрия выступила против введения потолка цен на газ РФ

Венгрия не поддержала введение предельной цены на российский газ, поскольку считает, что данный шаг приведет к сокращению поставок в Европу и следующему за этим росту цен на топливо. Об этом «РИА Новости» сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.

Он отметил, что Венгрия «четко» донесла до стран Запада свою позицию касательно введения предельной цены на газ РФ.

«Будапешт не поддерживает введение данной меры, поскольку считает, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого топлива на европейский рынок, что в свою очередь неизбежно приведет к росту его стоимости», — сказал Сийярто.