Венгрия выступила против введения потолка цен на газ РФ

Венгрия не поддержала введение предельной цены на российский газ, поскольку считает, что данный шаг приведет к сокращению поставок в Европу и следующему за этим росту цен на топливо. Об этом «РИА Новости» сообщил глава МИД страны Петер Сийярто.
Он отметил, что Венгрия «четко» донесла до стран Запада свою позицию касательно введения предельной цены на газ РФ.
«Будапешт не поддерживает введение данной меры, поскольку считает, что такой шаг несет риски снижения объемов поставляемого топлива на европейский рынок, что в свою очередь неизбежно приведет к росту его стоимости», — сказал Сийярто.
По словам главы МИД Венгрии, власти страны «ясно дали понять», что в случае введения потолка цен на российский газ «должны быть исключены долгосрочные контракты». Он также сообщил, что Запад пока не выдвинул никаких конкретных предложений и соответственно не пришел к консенсусу по этому поводу.