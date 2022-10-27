Норвегия вышла на передовые позиции в вопросе экспорта газа в Европу. Ею поставляется четверть всего закупаемого в ЕС топлива, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает агентство «Прайм».

«Норвегия стала самым важным поставщиком природного газа для ЕС» — подчеркнула она.

Ранее в посольстве РФ в Норвегии сообщили, что стране не удастся урегулировать энергокризис в Европе. Там подчеркнули, что о значительном увеличении экспорта страной речь идти не может в связи с ограниченными запасами в стране.

Также накануне в министерстве нефти и энергетики Норвегии высказались о введении потолка цены на газ. Там не одобряют данный шаг. Ведомство опасается усугубления проблемы дефицита газа из-за порога цен на топливо.