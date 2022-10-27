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23 минуты назад

Акции "ПИК" на Мосбирже замедлили рост на фоне заявления мэра Москвы

ТАСС

Акции группы компаний "ПИК" замедлили рост в ходе торгов на Мосбирже в четверг на фоне заявления мэра Москвы Сергея Собянина о случае срыва сроков строительства школы в столице, свидетельствуют данные торгов.

Акции «ПИК» на Мосбирже замедлили рост после заявления Собянина
Фото: ТАССТАСС

По данным торговой площадки на 11:10, стоимость акций группы достигала 638,1 рубля за бумагу (+3%). К 14:34 стоимость акций опускалась до отметки 620,5 рубля (+0,16%).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил достроить в срок новую школу в Москве, так как жители новых домов вынуждены возить детей в переполненные учреждения. Если задача не будет выполнена, группа компаний "ПИК" будет отстранена от строительства в столице, сообщил мэр в четверг в ходе осмотра строящейся школы на почти 1,2 тыс. мест в составе жилого комплекса "Люблинский парк".

Рынки,Компании,Сергей Собянин,Группа компаний ПИК,Московская биржа,
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