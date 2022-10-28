Право на осуществление импорта, отмечается на сайте компании, АО "ЭКУ" получило в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, который 25 октября провела Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

В Киеве ранее не исключали, что в этот отопительный сезон может прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. Исполнительный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что такая возможность есть, так как существует договоренность о коммерческих обменах электроэнергией между Украиной и Европой, которое предусматривает до 400 МВт экспорта и до 500 МВт импорта.