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38 минут назад

Украина в тестовом режиме закупила электроэнергию у Словакии

ТАССиещё 4

Украина осуществила первую тестовую закупку электроэнергии у Словакии. Об этом сообщается в пятницу на сайте АО "Энергетическая компания Украины" (АО "ЭКУ").

"В целях поддержки энергосистемы Украины <...> государственный энерготрейдер АО "Энергетическая компания Украины" осуществил первую тестовую поставку электроэнергии из Словакии. Фактический импорт мощностью 1 МВт произошел 27 октября 2022 года", - говорится в сообщении компании.

Право на осуществление импорта, отмечается на сайте компании, АО "ЭКУ" получило в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям, который 25 октября провела Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

В Киеве ранее не исключали, что в этот отопительный сезон может прибегнуть к импорту электроэнергии из Европы. Исполнительный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что такая возможность есть, так как существует договоренность о коммерческих обменах электроэнергией между Украиной и Европой, которое предусматривает до 400 МВт экспорта и до 500 МВт импорта.

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На прошлой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщал, что в результате ударов поражено около 30-40% общего объема украинской энергетической инфраструктуры.

Рынки,Владимир Путин,
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