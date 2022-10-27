Казахстан захотел поставлять продовольствие в ЕС

Казахстан готов и дальше поставлять продовольствие и удобрения в страны Евросоюза. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает «РИА Новости».

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По его словам, Казахстан ежегодно экспортирует, в том числе в ЕС, свыше пяти миллионов тонн пшеницы. Кроме того в 2022 году объем поставок продовольствия в Европу лишь увечился на 32%, превысив 630 миллионов долларов.

«Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС», — добавил Токаев.