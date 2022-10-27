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33 минуты назад

Токаев: Казахстан готов поставлять продовольствие в ЕС

Елена Прошина

Казахстан готов и дальше поставлять продовольствие и удобрения в страны Евросоюза. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает «РИА Новости».

Казахстан захотел поставлять продовольствие в ЕС
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По его словам, Казахстан ежегодно экспортирует, в том числе в ЕС, свыше пяти миллионов тонн пшеницы. Кроме того в 2022 году объем поставок продовольствия в Европу лишь увечился на 32%, превысив 630 миллионов долларов.

«Поэтому Казахстан мог бы продолжать поставлять сельхозпродукцию и минеральные удобрения в страны ЕС», — добавил Токаев.

Президент Казахстана назвал продовольственную безопасность «перспективной тематикой». Помимо сельхозпродукции Токаев заявил о готовности республики поставлять европейским государствам более 100 видов обработанных товаров в сфере машиностроения, производства железа и стали, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Он оценил сумму таких поставок в 1,5 миллиарда долларов в год.

Рынки,ЕС,
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