В ООН спрогнозировали рост российского ВВП

ООН прогнозирует рост российского ВВП на 1,3 процента в 2023 году, при этом в 2022 произойдет спад на семь процентов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет конференции организации по торговле и развитию (ЮНКТАД).

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В документе подчеркивается, что полное влияние санкций на российскую экономики еще неизвестно, однако они уже оказали эффект. Также в конце года вступает в силу эмбарго на нефть из России, что сократит доходы федерального бюджета.

В ЮНКТАД ООН заявили, что ситуация быстро развивается, в настоящее время она выглядит неопределенной.

В Минэкономразвития России сообщили, что прогноз по сокращению экономики сохраняет актуальность: на 2,9 процента в 2022 году и на 0,8процента в 2023-м.

«Благодаря реализации правительством в 2022 году плана первоочередных действий, а также системных решений, направленных на структурную трансформацию экономики, спад российской экономики уже значительно меньше, чем ожидалось», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что Международный валютный фонд (ВМФ) и Всемирный банк недавно пересмотрели свои прогнозы по российскому ВВП, отметив, что экономика страны стабилизируется в условиях санкционного давления.