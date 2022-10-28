Мосбиржа запустит торговлю киргизским сомом и таджикским сомони

С 31 октября Московская биржа запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте площадки.

Как уточнили на бирже, торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации и «являются важным инфраструктурным элементом для развития расчетов в национальных валютах между Россией, Киргизстаном и Таджикистаном». Кроме того, с конца октября на полчаса будет увеличено время торгов валютными парами« белорусский рубль – российский рубль», «казахстанский тенге – российский рубль», «доллар США – казахстанский тенге», «китайский юань – российский рубль», «доллар США – китайский юань», «турецкая лира – российский рубль», «южноафриканский рэнд – российский рубль» и «доллар США – южноафриканский рэнд».