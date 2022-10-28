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20 минут назад

Мосбиржа запустит торговлю сомом и сомони

Lenta.ruиещё 1

С 31 октября Московская биржа запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте площадки.

Мосбиржа запустит торговлю киргизским сомом и таджикским сомони
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточнили на бирже, торги новыми валютными парами расширяют возможности по прямой конвертации и «являются важным инфраструктурным элементом для развития расчетов в национальных валютах между Россией, Киргизстаном и Таджикистаном». Кроме того, с конца октября на полчаса будет увеличено время торгов валютными парами« белорусский рубль – российский рубль», «казахстанский тенге – российский рубль», «доллар США – казахстанский тенге», «китайский юань – российский рубль», «доллар США – китайский юань», «турецкая лира – российский рубль», «южноафриканский рэнд – российский рубль» и «доллар США – южноафриканский рэнд».

О намерении запустить торги новыми валютами в апреле сообщали источники РБК. Решение связывали с санкциями и мерами валютного контроля в России. Летом директор департамента Мосбиржи анонсировал запуск торгов драмом, сумом и дирхамом.

Рынки,Московская биржа,
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