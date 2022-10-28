В США приняли решение о потолке цен на российскую нефть

Соединенные Штаты не станут устанавливать потолок цен на российскую нефть до проведения промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся 8 ноября. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники.

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По словам собеседников издания, принятие меры решили отложить из-за опасений волатильности на нефтяном рынке перед 5 декабря, когда в силу должны будут вступить ограничения на покупку нефти РФ.

Ранее сообщалось, что США определили потолок цен на российское топливо. Отмечалось, что он составит 60 долларов за баррель. При этом в среде экспертов существуют опасения, что цена может не устроить Россию или наоборот оказаться выгодной для них.