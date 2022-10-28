Британия прекратит импорт российского СПГ

В опубликованном сообщении МИД Великобритании говорится, что с 1 января 2023 года страна прекратит импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает ТАСС .

«С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости [от российского газа]», – написано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 2021 год почти половина газа на рынке Великобритании была получена на британском шельфе Северного моря. Самые крупные поставки топлива в Великобританию велись из Норвегии. В прошлом году в Соединённое Королевство было импортировано 3,12 миллиардов куб. м газа из России. Это 4% от общих объемов потребления этого вида топлива.